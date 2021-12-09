В Азербайджане выявлено еще 1 315 случаев заражения коронавирусом, 1 850 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 601 028 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 571 088 человек вылечились, 8 038 скончались, число активных больных – 21 902.

За прошедшие сутки проведено 11 799 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 644 853 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 060 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3733 , вторую дозу получили 4 358, бустерную дозу – 25 969 человек.