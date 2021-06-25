В Азербайджане выявлено еще 65 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 89 человек вылечились, 2 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 741 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 959 человек вылечились, 4 967 скончались, число активных больных – 815.

За последние сутки проведено 7728, за прошедшее время – 3 713779 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 72301 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 35972, вторую дозу получили 36329 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3218651, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2070526, вторую дозу получили 1148125 человек.