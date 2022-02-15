Интересна тема отставки Рамиза Мехтиева с поста руководителя Академии наук. То есть, хоть и постепенно, но этого некогда всесильного политика практически полностью вывели из властного поля.

Ранее бытовало мнение, что именно бывший глава президентской администрации исполнял роль основного агента влияния России в Азербайджане, обеспечивал учет интересов Москвы во внешней политике Баку. Так ли это на самом деле? Если да, то о чем сигнализирует полный уход Мехтиева со всех постов? О каких-то изменениях в направлениях внешнеполитической деятельности Азербайджана? Может это как-то связано с повысившимся влиянием Турции в нашей стране? Или есть другие версии?

Вопросов много. Ответить на них, по просьбе # попытались известные эксперты.

Фуад Агаев, юрист и общественный деятель, политический комментатор:

— Я не думаю, что после ухода Рамиза Мехтиева со своего поста руководителя администрации президента он так уж влиял на направления внешней политики Азербайджана. Я думаю, его участие скорее всего было минимизировано.

Конечно, этот уход приобрел форму почетного оставления своего поста. Я не думаю, что среди ученого люда Рамиз Мехтиев пользовался таким уж непререкаемым авторитетом в бытность даже президентом Академии наук. И тот факт, что на него ополчились многие как бы бывшие соратники, не должен никого удивлять. В условиях Азербайджана это скорее закономерно, такому не приходится удивляться.

Что касается влияния России в Азербайджане и ослабления этого влияния с уходом Рамиза Мехтиева, я могу сказать одно, исходя из анализа открытых данных по бывшему СССР, — последние несколько лет характер отношений России со странами СНГ был подвергнут изменениям. И даже появилась такая оценка в экспертных кругах – они были «инвентаризированы». Если ранее Россия, иногда в довольно грубой форме, пыталась оказывать воздействие на основные направления деятельности постсоветских стран, особенно во внешнеполитической сфере и в области обороны, то в последние несколько лет эти отношения были изменены. Скажем, такой настойчивости как ранее – ну, например, как описывал это Саакашвили, когда прямо назначили руководителем одного министерства известного человека Москвы, главой другого ведомства – иного ставленника Кремля – использования таких методов со стороны России уже не видно. Может, полностью от них там еще не отказались, но их применение явно минимизировали.

Ровшан Ибрагимов политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея):

— Если рассматривать ситуацию в ракурсе заданных вопросов, то Рамиз Мехтиев в принципе отошел от активной политики уже несколько лет назад, после того как покинул пост главы президентской администрации, и его влияние в политической сфере (как внутри страны, так и на международной арене) серьезнейшим образом убывало. И в этом смысле стоит отметить, что его отставка с поста президента Академии наук не значит, что именно с этого момента для Рамиза Мехтиева началась эпоха отстранения от политики – это началось раньше.

С другой стороны, стоит отметить, что за Рамизом Мехтиевым всё еще сохраняется пост в Совете безопасности при президенте АР. Правда, если анализировать в данном контексте сам Совет безопасности, то, конечно же, его функции не столь значимы и находятся не на том уровне как, например, в Армении у органа с аналогичным названием. Премьер-министр Пашинян регулярно проводит встречи в их Совбезе и обсуждает с его участниками значимые вопросы, связанные с судьбой страны. А в Азербайджане подобные заседания проходят либо согласно устоявшемуся регламенту, либо же в случае чрезвычайных, экстренных событий. Поэтому можно сказать, что участие Рамиза Мехтиева в этом Совете скорее номинально и вряд ли могло влиять на общую ситуацию.

Думаю, в скором времени мы станем свидетелями того, что Рамиз Мехтиев подаст в отставку и с этого поста. В целом же, я согласен с мнением, что эпоха Рамиза Мехтиева для Азербайджана закончилась.