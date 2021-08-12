Республика Корея и Турция подписали первое соглашение о валютном свопе с целью развития торговли между двумя странами. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Банк Кореи.

Соглашение рассчитано на три года и предусматривает конверсионные сделки по обмену южнокорейской и турецкой валют на сумму в 2,3 трлн вон ($2 млрд).

«Соглашение направлено на продвижение двусторонней торговли через механизм торговых расчетов, финансируемый свопами, и финансовое сотрудничество для экономического развития двух стран, — приводит агентство заявление банка. — Обе стороны ожидают, что это еще больше укрепит сотрудничество между Центробанками двух стран».

Валютный своп — инструмент защиты от нехватки ликвидности, позволяющий занимать деньги у другой страны в собственной валюте. (ТАСС)