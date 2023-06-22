Законодательные органы Южной Африки и Объединенных Арабских Эмиратов выразили готовность провести переговоры между парламентами Украины и России по поиску возможных путей окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News24.
Согласно парламентскому отчету Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), рабочая группа МПС по мирному урегулированию войны в Украине встретилась отдельно с делегациями парламентов высокого уровня из России и Украины.
В ходе встречи ОАЭ и ЮАР объявили о готовности принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения войны.
Отмечается, что парламенты Украины и России положительно оценили работу рабочей группы.
Следующий шаг предполагает привлечение двух парламентов к следующим вопросам:
- отправка письма с подробным описанием путей смягчения гуманитарных последствий войны в четырех сферах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, защита экологически уязвимых объектов, доступ к военнопленным и обмен ими;
- взаимодействие с другими сторонами для содействия положительным изменениям в текущей эскалации конфликта;
- попытки найти возможные пути сближения и приглашения обеих делегаций собраться в определенном месте для обсуждения.