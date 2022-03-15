Япония вводит санкции в отношении 17 физлиц из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Среди лиц, которых коснутся новые санкции, 11 депутатов Госдумы РФ.

Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД страны.

Меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты «с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира».

Кроме того, санкции введены в отношении владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и нескольких родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.