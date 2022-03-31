На фоне российского вооруженного вторжения в Украину Япония возвращает формулировку об оккупации Курильских островов Россией в «Синюю книгу дипломатии» — дипломатический справочник, издаваемый с 1957 года, сообщило в четверг, 31 марта, японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с черновиком документа.

По словам собеседников агентства, в справочнике будет констатировано, что «северные территории являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией». Последний раз «оккупация» южных Курил упоминалась в «Синей книге» в 2003 году, а принадлежность Курильских островов Японии — в 2011 году.

В марте Россия на фоне западных санкций, к которым присоединилась и Япония, отменила безвизовый режим для японцев, въезжающих на Курильские острова, а также вышла из переговоров по мирному договору с Японией и диалога о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. (DW)