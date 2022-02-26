Правительство Японии раскрыло детали части санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Список обнародованных мер коснется 24 представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Япония запретила выдавать указанным лицам визы, а также готова, в случае обнаружения, заморозить их активы.

Японский МИД также конкретизировал запрет на операции с ценными бумагами в стране. Он затрагивает российское правительство, Центробанк и государственные организации. С 26 февраля также водятся меры по заморозке активов банка «Россия».

Ранее Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что правительство в рамках санкций заморозит активы трех российских банков: «Россия», ВЭБ и Промсвязьбанка. Также премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев наччал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы (lenta. ri)