Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность совместным воздушным патрулированием России и Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Fuji.

«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — сказал он.

Днем ранее сообщалось, что самолеты дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая провели совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Общая продолжительность полета составила больше 10 часов. Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.