«Японский (ракетный эсминец — ред.) «Конго» провел 13-14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским (ракетным крейсером- ред.) «Мобайл Бэй», (эсминцем- ред.) «Спрюэнс» в Японском море с целью укрепить возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.