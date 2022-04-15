ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, заявили в штабе морских сил самообороны Японии.
«Японский (ракетный эсминец — ред.) «Конго» провел 13-14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским (ракетным крейсером- ред.) «Мобайл Бэй», (эсминцем- ред.) «Спрюэнс» в Японском море с целью укрепить возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.
Ранее агентство Киодо сообщило, что атомный авианосец США «Авраам Линкольн» проводит совместные с силами самообороны Японии учения в Японском море, их целью является сдерживание Северной Кореи.