МИД Японии призвал своих подданных покинуть Украину при первой же возможности. Токио повысил уровень опасности нахождения в украинских населённых пунктах для японцев до четвёртого, максимального.

Со схожим сообщением выступил и посол Нидерландов в Киеве.

Заявления прозвучали через несколько часов после призыва президента США Джо Байдена к согражданам незамедлительно покинуть территорию Украины из-за угрозы войны с Россией.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД может посоветовать «неосновному персоналу» диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями, что США и Великобритания якобы готовят какие-то провокации на территории Украины. (svoboda.org)