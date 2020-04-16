WP: Белый дом был вынужден обращаться за хирургическими масками к Тайваню

Белый дом обращался к Тайваню за хирургическими масками для своих сотрудников в связи с распространением нового коронавируса.
Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.
По данным издания, в середине марта Совет национальной безопасности (СНБ) США усмотрел угрозу полноценному функционированию американского правительства в отсутствии в резерве необходимого для сотрудников аппарата Белого дома числа масок. В связи с тем, что в Соединенных Штатах на тот момент ощущалась нехватка индивидуальных средств защиты, СНБ обратился за помощью к Тайваню, говорится в публикации. В ней отмечается, что Тайвань безвозмездно предоставил США сотни тысяч хирургических масок. Из этой партии 3,6 тыс. масок были направлены для сотрудников аппарата Белого дома, пишет газета.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 619 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек. (ТАСС)