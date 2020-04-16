WP: Белый дом был вынужден обращаться за хирургическими масками к Тайваню

Белый дом обращался к Тайваню за хирургическими масками для своих сотрудников в связи с распространением нового коронавируса.

Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.