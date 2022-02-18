«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — цитирует газета слова неназванного американского чиновника.

Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.