Потеря 15 тыс. тонн пшеницы в результате взрыва в турецком порту Дериндже может спровоцировать панические настроения у производителей и в дальнейшем привести к росту мировых цен на зерно. Об этом заявил ТАСС профессор Университета Коньи, специалист по международной экономике сельского хозяйства Халук Гедикоглу.

По его словам, сама по себе потеря такого количества зерна не является серьезной проблемой для мирового рынка.

«Однако надо понимать, что этот инцидент, хоть он и является небольшим по масштабам, продемонстрировал наличие рисков для инфраструктуры. А это уже способно привести к паническим настроениям у производителей и среди участников цепочек поставок, что уже может повлиять на мировые цены», — отметил эксперт.

По его мнению, произошедшее заставит участников рынка зерна задуматься о проблемах инфраструктуры его хранения и транспортировки.

7 августа в турецком порту Дериндже произошел взрыв во время загрузки пшеницы. В результате, по разным данным, пострадали от десяти до 12 человек. Взрывная волна ощущалась в соседнем городе Гёльджук. Было повреждено 13 из 16 элеваторов. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать скопившаяся в элеваторе пыль.