Трое индийских военнослужащих погибли от ранений, полученных в результате взрыва на борту эсминца «Ранвир».

Как передает #, об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на Министерство обороны Индии, инцидент произошел на военно-морской верфи города Мумбаи.

«Сегодня в результате несчастного случая на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих умерли от травм в результате взрыва во внутреннем отсеке на борту корабля «Ранвир», — цитирует телеканал заявление оборонного ведомства.

Согласно сведениям источников телеканала, инцидент произошел около 16:30 (15:00 — бакинское время), и это не был взрыв оружия или боеприпасов. Следствие выясняет причины происшествия.