Россия за время полномасштабного вторжения на территорию Украины выпустила по Украине не менее 1300 ракет, которые стоили порядка 7,5 млрд долларов. Об этом сообщает украинский Forbes.

Forbes учел лишь случаи, когда точно известен класс ракеты, — на самом деле таких ракет могло быть больше. Речь идет о ракетах Калибр, Искандер, Точка-У и ракет класса X. Издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта, когда Минобороны публиковало соотвествующую информацию.

Тогда Минобороны отмечало, что 62% ракет пришлось на Искандер, 30% — на ракеты класса X и 8% — на Точку-У. Оценочное количество ракет Калибр, выпущенных по Украине — 235 единиц.

Стоимость ракет может значительно отличаться. Точка-У, по данным сайта Military Russia, оценивается в 300 тыс. долларов, стоимость Калибра — 6,5 млн долларов в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, чем Калибры, поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже, чем Калибр.

Общая стоимость выпущенных по Украине ракет составляет порядка 7,5 млрд долларов, подсчитали в Forbes.