Google откладывает выход Android 12, об этом свидетельствуют данные официального сайта программы бета-тестирования Android. В график выхода новой версии ОС добавилась новая отметка, которая, вероятно, является ее пятой бетой.

Стабильное обновление операционной системы от Google должно было выйти в сентябре после четвертого бета-тестирования, которое началось на прошлой неделе. Учитывая неожиданно добавленный этап, релиз финального образца может быть перенесен с сентября на октябрь.

Причины добавления еще одного этапа тестирования не сообщаются. Ранее стало известно, что 13 сентября Google представит Pixel 6 вместе с Android 12. Инсайдеры считают, что перенос может быть связан с мероприятием конкурирующей компании — по слухам, на 14 сентября запланирована презентация Apple, на которой она покажет iPhone 13.