Выборы президента Польши отложили на неопределенный срок

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Новая дата голосования, как и многие юридические моменты, пока не ясны. Известно лишь то, что нового главу государства жители Польши будут выбирать заочным способом – по почте.

Изначально ничего не предвещало правового коллапса. Спикер нижней палаты парламента Польши Эльжбета Витек в соответствии с конституцией назначила очередные выборы президента на 10 мая. О своем решении она объявила 5 февраля. Первый случай коронавирусной инфекции зафиксировали в Польше только через месяц после этого – 4 марта.