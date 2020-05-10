Выборы президента Польши отложили на неопределенный срок

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Новая дата голосования, как и многие юридические моменты, пока не ясны. Известно лишь то, что нового главу государства жители Польши будут выбирать заочным способом – по почте.
Изначально ничего не предвещало правового коллапса. Спикер нижней палаты парламента Польши Эльжбета Витек в соответствии с конституцией назначила очередные выборы президента на 10 мая. О своем решении она объявила 5 февраля. Первый случай коронавирусной инфекции зафиксировали в Польше только через месяц после этого – 4 марта.
Несмотря на растущее число выявленных случаев заболевания Витек настаивала, что проведению выборов ничто не угрожает. 15 апреля – менее чем за месяц до назначенной даты голосования – она заявила журналистам, что «убеждена, в том, что 10 мая есть возможность проведения выборов».(РИА Новости)
| 2020-05-10T12:01:30+00:00 10 мая 2020, 15:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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