Встреча в Брюсселе поставила Пашиняна в неловкое положение, таким мнением поделился с # политолог Ризван Гусейнов, комментируя итоги брюссельской встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По его словам, на брюссельской встрече ничего из ряда вон выходящего не было.

«Позитивным является то, что конкретно было сказано о начале делимитации и демаркации границы и восстановлении железнодорожного сообщения через Зангезур. Также предметом обсуждения был маршрут автомобильной дороги через Зангезур», — сказал эксперт.

По словам Гусейнова, самую жирную точку поставил президент Азербайджана, сказав, что Зангезурский коридор и Лачинский коридоры будут равнозначными.

«То есть, если армянская сторона будет настаивать на своих КПП на въезде и выезде через Зангезурский коридор, то и Азербайджан установит КПП на въезде в Лачинском коридоре. Если армянская сторона не будет настаивать на этом, то должно быть обеспечено свободное передвижение пассажиров и грузов через Зангезурский коридор точно также, как и через Лачинский», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что Пашиняну не удалось использовать европейскую либерал-демократическую площадку в антиазербайджанских целях.

«Перед европейцами сейчас стоят более глубокие политэкономические проблемы и вопросы, чем проблемы Армении. Напротив, для европейцев сейчас важнее «продать» армянские интересы ради расширения своих интересов на Южном Кавказе. С другой стороны, что может противопоставить Брюссель общим позициям Турции, России, Ирана и Азербайджана по транзитным проектам на Южном Кавказе?», — задался вопросом он.

Аналитик добавил, что одним из важных встреч Ильхама Алиева в Брюсселе была встреча с Йенсом Столтенбергом и участие президента Азербайджана на заседании НАТО.

«На данной встрече НАТО отметило роль Азербайджана в Афганистане и в энергетической безопасности Европы. С другой стороны, они подчеркнули мощь и уровень подготовки азербайджанской армии, которая для НАТО повысилась в цене. Это важный фактор для стабильности и безопасности, что высоко оценивается в НАТО. Тем более, что между Азербайджаном и Турцией существует максимальная интеграция и взаимодействие», — считает эксперт.

По его словам, турецко-азербайджанский уникальный формат сотрудничества не имеет аналогов в рамках НАТО.

«Однако следует отметить, что в Брюсселе Пашиняну также, как и в Сочи, не дали никаких гарантий против неизбежного обострения, если он не будет выполнять обязательства, и выполнение трехстороннего заявления неизбежно. То есть, соскочить ему с зангезурской петли не удастся. Поэтому военно-политическое решение данного вопроса также еще остается актуальным, и более того, Ильхам Алиев понял, что Европа за Пашиняном в данном вопросе не стоит. Никто за Армению воевать или заниматься ее внешней политикой не будет. Так что, выбор у Никола Воваевича невелик, либо коридор сам предоставляет, либо мы сами возьмем», — резюмировал он.