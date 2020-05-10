ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока «Фрегат»

Как утверждается в сообщении эскадрильи в Twitter, разрушение подтверждено 8 мая между 04:02 и 05:51 UTC. Отмечается, что идет отслеживание 65 обломков. Помимо этого, в сообщении говорится, что ничто не указывает на то, что причина разрушения — столкновение с другим объектом.

Универсальный разгонный блок «Фрегат» разработало в 1990-х годах Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина; Химки, Московская область) на основе двигательной установки автоматической межпланетной станции «Фобос» (создало дочернее предприятие НПО — Научно-исследовательский центр им. Г. Н. Бабакина, Химки; всего запустили два аппарата в 1988 году).

Кроме базового блока, в том числе его модернизированной версии «Фрегат-М», создали модификации «Фрегат-МТ» и «Фрегат-СБ». Разгонные блоки используют в составе ракет-носителей как дополнительную ступень. Они обеспечивают выведение на широкий спектр околоземных орбит и на межпланетные траектории космических аппаратов. Сейчас «Фрегат-М» применяют для запусков с ракетами среднего класса семейства «Союз» РКЦ «Прогресс» с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.(ТАСС)