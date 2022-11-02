ВВС США с начала текущего месяца начнут перебрасывать на свою базу Кадена на Окинава многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-22 Raptor. Они заменят там устаревшие истребители F-15, которые будут отправлять в США на модернизацию.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Издание указывает, что в настоящее время на базе Кадена расположено 50 таких боевых самолетов. Более десяти из них будут уже в течение нескольких предстоящих недель отправлены в США. Взамен на Окинаве станут на временной основе размещаться F-22, которые, как утверждает газета, обладают высокой степенью незаметности для радаров и большим боевым потенциалом. ВВС США пока не определили, какие боевые самолеты предполагается разместить на Окинаве на постоянной или ротационной основе.

Кадена — крупнейшая американская военно-воздушная база за пределами Соединенных Штатов. Она способна принимать все типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики.