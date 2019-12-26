Вусал Гасымлы: ВВП в Азербайджане впервые за 5 лет превысил 2%

В 2019 году рост ВВП в Азербайджане впервые за 5 лет превысил 2%, а рост ненефтяного ВВП составил 3,5%, превысив темпы роста мировой экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан».

«За 11 месяцев 2019 года ненефтяная промышленность выросла на 13,9%, в секторе растениеводства рост составил 11,3%, информационно-коммуникационных услуг — 15,9%, туризма (рост числа туристов) — 11,1%.

Прогнозируется, что экономический рост впервые за 6 лет достигнет 3% в 2020 году, в 2021 году составит 3,7%, в 2022 году — 3,1%, в 2023 году — 3,2%. Экономический рост в странах — торговых партнерах Азербайджана прогнозируется на уровне 1,3% в 2019 году и 2,5% в 2020 году (за счет ненефтяного экспорта), что наряду с ценами на нефть выше прогнозируемых и проводимыми реформами окажет положительное влияние на экономику Азербайджана», — сказал он.

| 2019-12-26T13:12:32+00:00 26 декабря 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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