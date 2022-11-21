Спецназ полиции непризнанной республики Косово был отправлен на населенный сербами север края. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей в Брюсселе, которое транслировало национальное телевидение страны РТС.

По его словам, вечером в понедельник, 21 ноября, «все, что у них есть» из полицейского спецназа в Приштине, отправлено «в четыре разных места» на севере Косово.

«На трассу Србица – Зубин – Поток и другие места», — заявил сербский лидер.

Он также указал, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

Также Вучич назвал тяжелой ситуацию в Косове после провала переговоров в Брюсселе. Он утверждает, что ситуация в крае «буквально на грани столкновений».

В связи с этим политик призвал страны Запада «использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир».