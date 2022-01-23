Президент Сербии Александр Вучич заявил, что зарубежные фонды спонсируют экологические протесты, продолжающиеся в стране с осени 2021 года против проекта по производству лития, в том числе в этом задействован и Фонд Рокфеллера, передает Pink TV.

По словам Вучича, эта организация «дает деньги» одному из организаторов протестных акций Саво Манойловичу. Президент подчеркнул, что эти протесты не имеют ничего общего с экологией.

Ранее об этом же сообщила и премьер-министр Сербии Ана Брнобич. По ее словам, в разогревании ситуации с протестами в стране виноваты в том числе американское Агентство США по международному развитию (USAID), Вестминстерский фонд за демократию (WFD) и ряд других организаций, передает портал RuSerbia.com. Она подчеркнула, что власти выполнили все требования протестующих, поставив точку на проекте австралийско-британского концерна Rio Tinto.

Протесты в Сербии начались из-за планов Rio Tinto разрабатывать литиевое месторождение на западе страны, сербское правительство согласилось передать концерну права на разработку рудника. Однако активисты заявили об угрожающих экологических последствиях от этого решения и организовали протесты. В результате власти отказались от проекта Rio Tinto, в ответ компания указала, что проверит законность этой меры.