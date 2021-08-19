Второй день подряд в Германии регистрируется более 8000 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), обнародованным в четверг, 19 августа, за последние сутки выявлены 8400 случаев инфицирования (неделей ранее — 5638). В среду было зарегистрировано 8324 случая.

Семидневный показатель заражаемости вырос по стране до 44,2 на 100 тысяч жителей (накануне он составлял 40,8). Во время пандемии этот коэффициент являлся основанием для введения многочисленных антикоронавирусных ограничений. Впредь, однако, при введении ограничений планируется учитывать и другие факторы, в частности загруженность отделений интенсивной терапии больниц и клиник. В настоящее время степень загруженности стационаров остается на стабильном уровне — больные ковидом занимают в них лишь 2 процента от общего числа коек, при том что 80 процентов мест отданы под лечение пациентов от других болезней, а 18 процентов коек пустует.

Также начиная с начала июля в целом остается относительно низким число летальных исходов от последствий COVID-19 — за сутки оно не превышает 40. Так, за последние 24 часа скончались 22 пациента, неделей ранее было зафиксировано 17 смертельных случаев. В среду также было зарегистрировано 22 летальных исхода.

По состоянию на 18 августа в Германии как минимум одну дозу вакцины получили 63,5 процента населения, полностью привиты 57,8 процента жителей ФРГ. (DW)