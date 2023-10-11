Второй американский авианосец — Dwight Eisenhower — перебрасывается в Средиземное море. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Я также отмечу, что авианосец Dwight Eisenhower и его ударная группа отправятся для заранее запланированной, давно запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования [ВС США]. Их переброска начнется в течение ближайшей недели или около того. Они сначала пройдут через Атлантический океан и в Средиземное море, где они будут в готовности при необходимости», — сказал он.

«Я видел сообщения СМИ о том, что мы уже приняли какое-то окончательное решение о переброске второго авианосца в восточную часть Средиземного моря. Никаких оперативных решений относительно этого принято не было. Но он будет двигаться в этом направлении. Корабли [его ударной группы] будут вместе с ним, он, безусловно, будет в готовности, если потребуется», — добавил Кирби.