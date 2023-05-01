В Telegram-канале Олещук опубликовал фото самолета Су-25, под крыльями которого подвешены эти ракеты.

В начале января пресс-служба Пентагона анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,85 млрд, в который вошли 4 тыс. ракет Zuni.

Zuni — американская неуправляемая авиационная ракета класса «воздух — земля». Принята на вооружение ВМС и ВВС США в 1957 году. Максимальная дальность прицельного огня — 8 км. Ракета может пробивать броню толщиной около 500 мм. Предназначается для поражения малоразмерных наземных и надводных целей.