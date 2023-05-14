Украинские территории площадью 16,85 кв. км освободили ВСУ в районе Бахмута в результате недавних контратак. Такую оценку приводит в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). Это несколько меньше той цифры, которую привел 13 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый — он заявлял о деоккупации за три дня контратак 17,3 кв. километров.

При этом аналитики института пока «не наблюдают визуальных подтверждений» небольших продвижений ВСУ к юго-западу от Бахмута, о которых писали российские военные блогеры. По их данным, украинская армия продвинулась в сторону Клещиевки (7 км к юго-западу от города) со стороны Предтечино (16 км в том же направлении от Бахмута). (DW)