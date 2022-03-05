Концерн Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию и инвестиционные проекты в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В компании уточнили, что заводы, операционные и коммерческие подразделения компании, расположенные в России, продолжат работу. Пресс-служба концерна подчеркнула, что приоритетом компании остается забота о безопасности и благополучии сотрудников и выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями.

Ранее датская пивоваренная компания Carlsberg приостановила инвестиции в РФ и экспортные поставки продукции других подразделений Carlsberg российской компании «Балтика».

Поставки пива в Россию из-за ситуации в Украине прекратили и крупнейшие чешские производители — Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard.

О приостановке экспорта продукции на территории России и Украины объявил также крупный производитель алкоголя Diageo, выпускающий продукцию под брендами Captain Morgan, Guinness, Baileys, Johnnie Walker, Smirnoff.