Бывший президент Грузии Саакашвили выдвинул идею урегулирования проблемы с еще одним сепаратистским регионом Южного Кавказа.

По его словам, абхазам следует предложить создать грузино-абхазскую федерацию с административным центром в Кутаиси.

«Ситуация с Абхазией сложнее. Там проживает гораздо больше людей, чем в Самачабло (т.н. Южная Осетия), и степень отчуждения тоже выше. На мой взгляд, мы должны предложить им создать общее грузино-абхазское государство, грузино-абхазскую федерацию с административным центром в Кутаиси. В этом государстве будет двойное гражданство, а это значит, что гражданин Абхазии автоматически будет гражданином Грузии, а гражданин остальной Грузии не будет автоматически гражданином Абхазии. Это снимет страх абхазов перед ассимиляцией. И грузинский, и абхазский будут официальными государственными языками. В Кутаиси парламент будет двухпалатным, и оба субъекта федерации будут иметь равное представительство в верхней палате.

Президент Абхазии всегда будет вице-президентом Грузии. Должен быть переходный период (скажем, 3-5 лет), в течение которого произойдет интеграция вооруженных сил, таможни и пограничной службы. Конечно, должна быть полная свобода передвижения внутри федерации и общий режим безопасности. Пойдут ли на это абхазы? — Последние десятилетия хорошо показали, что у Абхазии нет шансов на международное признание. Вместе с Грузией, по предлагаемой нами модели, она может стать полноценным субъектом федерации и частью Евросоюза с полными гарантиями развития и защиты идентичности. Мы уже должны обсуждать и спорить на такие темы, чтобы быть готовыми к большим переменам и не упустить исторический шанс. По моим расчетам, в условиях объединения с Абхазией через 3-4 года единый национальный продукт Грузии увеличится в 2-3 раза, что скажется на благосостоянии каждой грузинской и абхазской семьи. Вместе с Абхазией вся Грузинская Федерация сможет за 6-7 лет увеличить количество туристов до 20 миллионов. Начнется бум портовой инфраструктуры, будет много других плюсов», — написал Михаил Саакашвили.

Итак, по сути это урегулирование через принцип совместного, федеративного управления страной. Насколько реалистична такая идея? Согласится ли с ней грузинское общество? Какие тут видны минусы и плюсы?

На эту тему высказались известные эксперты соседней страны.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Такие предложения не новость вообще-то. Давно уже с нашей стороны пытаются примириться с абхазами. Я знаю, что максимум, на что могут согласиться абхазы, это конфедерация. На федерацию абхазы точно не согласятся. Это раз.

Во-вторых, я думаю, абхазы не доверяют Саакашвили вообще. То есть, доверие к нему у абхазов вообще отсутствует. Так что, не имеет значения, какие проекты и идеи он будет выдвигать – смотреть на это серьезно они не станут.

Вахтанг Маисая, эксперт-международник, доктор военных и политических наук:

— Надо сказать, что подобный проект уже существовал в прошлом. В разработке этого предложения участвовали в свое время ОБСЕ, Евросоюз, а также нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. И сам же Саакашвили пустил эту идею под нож. В 2005 году всё было готово к тому, чтобы Грузия начала мирное урегулирование абхазского и юго-осетинского конфликтов. В Самачабло были созданы все абсолютно предпосылки. Даже ЕС и ОБСЕ выделили крупную сумму для реализации этого мирного проекта, и если бы тогда всё случилось, я допускаю, что Саакашвили получил бы Нобелевскую премию. Однако он и его «ястребы» (в том числе министр обороны Барамидзе, глава МВД Вано Мерабишвили, и «злой карлик» Зураб Адеишвили) зарубили эту идею в корне. Они были представителями партии войны. И тогда из-за этого были даже боевые действия в Южной Осетии. Остановить это удалось премьер-министру Зурабу Жвания. Он и был лоббистом этого мирного проекта.

За последующие восемь лет у власти Саакашвили не сделал ничего для реализации хотя бы 10% этого плана. То есть, он большой демагог, и его нынешним словам на этот счет верить нельзя. Он, мягко говоря, лукавит.