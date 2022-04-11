Всемирный банк ожидает, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» западных стран экономика России в текущем году сократится на 11,2%.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в обнародованном в воскресенье обновленном прогнозе финансового института.

Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%.

«Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий», — указано в документе.

В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.