Всемирный банк предоставил Узбекистану еще $200 миллионов

Всемирный банк (ВБ) предоставил правительству Узбекистана дополнительно 200 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии нового коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба представительства ВБ в республике.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число случаев коронавируса достигло 2039, девять пациентов скончались, 1133 выздоровели. Власти с 1 апреля ввели в стране режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запретили покидать дома. Спецкомиссия продлила карантинные ограничения до 10 мая. С 30 апреля в Узбекистане начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
«Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление дополнительных 200 миллионов долларов Узбекистану в рамках операции в поддержку политики развития», — говорится в сообщении представительства банка. По данным пресс-службы, эти средства будут направлены на реализацию правительственных мер по смягчению последствий пандемии коронавируса COVID-19. Бюджет будет обеспечен дополнительными средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения государственных расходов в рамках антикризисной программы правительства, добавили в представительстве ВБ.(РИА Новости)