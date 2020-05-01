Всемирный банк предоставил Узбекистану еще $200 миллионов

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число случаев коронавируса достигло 2039, девять пациентов скончались, 1133 выздоровели. Власти с 1 апреля ввели в стране режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запретили покидать дома. Спецкомиссия продлила карантинные ограничения до 10 мая. С 30 апреля в Узбекистане начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.