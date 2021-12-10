Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«10 декабря с 12:00 противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района.

В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями», — сообщили в министерстве.