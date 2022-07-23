Временный поверенный в делах Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции в связи с провокацией террористов в городе Гётеборг, сообщают дипломатические источники.

«В этом контексте, были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме», — сообщили в диписточниках.

Тройственный меморандум между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан на саммите НАТО, состоявшемся в Мадриде.