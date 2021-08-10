Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Беларуси на Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест после ряда заявлений, сделанных президентом Александром Лукашенко, сообщается на сайте украинского дипведомства.

В частности, речь идет о высказанной президентом Беларуси готовности признать российский суверенитет над Крымом.

«Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права», — указано в комментарии украинского МИД.

Также дипломатическое ведомство Украины запросило объяснение в связи с допуском на территорию Беларуси прокуроров из самопровозглашенной ЛНР для допроса Романа Протасевича.

«В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — сообщили в министерстве. (gazeta.ru)