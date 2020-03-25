Врачи советуют больным коронавирусом лежать вниз лицом

При проблемах с дыханием, сопутствующих COVID-19, лучше лежать лицом вниз, выяснили китайские врачи из Медицинской школы Юго-Восточного университета и других исследовательских центров. Работа была опубликована в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Авторы работы наблюдали за 12 пациентами в Ухане, которым понадобилась искусственная вентиляция легких. Располагая часть из них на какое-то время лицом вниз, врачи исследовали реакцию легких на давление. Поток кислорода, объем легких и давление в дыхательных путях измеряли приборами на аппаратах ИВЛ.

Оказалось, что чередование положений лицом вниз и лицом вверх было связано с улучшением функции легких.

Хотя число пациентов было небольшим и трое из них в итоге умерли, исследователи отмечают, что следует иметь полученные выводы в виду — они важны для работы с пациентами с тяжелыми формами COVID-19, требующими механической вентиляции.(Газета.Ru)