Впредь выходки врага не должны стать для нас сюрпризом — дорогу осилит идущий…

Да, уже можем не только твердо и официально заявить для внешней аудитории, для близких и дальних стран, но даже в каком-то смысле, весьма однозначно заметить и четко обозначить и для себя, что нашим противникам и горе-соседям и на этот раз не удалось создать очередной очаг военной напряженности на других участках нашей границы и территории, т.е. непосредственно за географическими пределами основной зоны затянувшегося тридцатилетнего нагорнокарабахского конфликта или же иначе говоря, за внутренними, условно-административными границами Нагорного Карабаха и прилегающих к нему нескольких оккупированных врагом районов.

Плюс, противник не смог взять под свой контроль нефтегазовые артерии Азербайджана, проходящие именно через это важное направление.

По всей видимости, противник вновь «озверев», в очередном «приступе бешенства и ярости» спутал все карты и вовсе не отдает отчета себе в том, что нефтегазовые коммуникации, основные и стратегические транзитные линии являются важными факторами и компонентами региональной и глобальной безопасности, т.к. даже такие ведущие военно-политические альянсы, как например НАТО, не раз заявляли, что готовы оказать помощь, даже взять непосредственно под свой контроль охрану основных энергетических артерий.

Но в этой затее Альянс не один – и другие геополитические акторы нашего сложного и «динамичного» региона не прочь взять под свой контроль транзитные и нефтегазовые артерии региона, т.к. еще в начале девяностых годов российские аналитики определили четыре важные угрозы для собственной страны. Одной из них было прохождение транзитных и энергетических артерий региона в обход России.

Что же касается евро-намерений официального Баку, т.е. ближайших перспектив подписания специального договора с Европейским Союзом (ЕС), это, как говорится, время покажет – думается, что, если намерения руководства Азербайджана серьезны и решительны, то никакая сила не остановит нас, т.к. есть такая известная поговорка: дорогу осилит идущий.

Но перечисляя все эти важные моменты, мы все же не забываем некоторые другие обстоятельства. Во-первых, военное столкновение в Товузском направлении нам удалось остановить и погасить очередной очаг напряженности. Врагу, еще раз заметим, не удалось перенести центр тяжести карабахского конфликта на другие участки наших границ.

Но тут есть один важный момент: подобные инциденты могут повториться, т.к. мы пока не располагаем твердыми гарантиями, исключающими схожие военные столкновения.

Такими гарантиями могли бы быть бдительность и высокая боеготовность нашей армии: мы должны быть готовыми ко всему, и выходки врага на том и другом участке нашей границы не должны стать для нас неожиданностью или сюрпризом.

Во-вторых, враг должен раз навсегда знать, что такие затеи обойдутся ему дорого – будут уничтожены не только его военная инфраструктура, но и живая сила.

Думается, что наши политики, дипломаты и военные работают над этими проблемами.

Надо заметить, что отныне наши дипломаты должны вдвойне увеличить свои усилия, т.к. противник в последние дни, т.е. после очередной неудачной затеи в Товузском направлении центр тяжести конфликта старается перенести за пределы не только Азербайджана, а вообще, всего региона: столкновения между армянами и азербайджанцами стали обычным явлением не только в Европе, почти во всем мире.

Мы должны учитывать, что в этой плоскости противник имеет достаточный опыт и средства – ведение десятилетиями террористических операций против турецких дипломатов научило его основам тайной и скрытой войны.

Конечно, сейчас не те времена, когда «АСАЛА» преследовала и уничтожала турецких дипломатов, т.к. существует международная сеть преследования подобных террористических организаций.

Но не стоит забывать еще и такой весьма важный момент, что часть кадров этой террористической организации после начала карабахского конфликта начала воевать в структурах армянских военных формирований. Одним из них был, например, известный террорист Монте Мелкумян, убитый в 1993 году.

Но, как говорится, опыт врага, и частично кадровый потенциал сохраняются. Наверное, поэтому Пашинян в эти дни возомнил себя почти Наполеоном, выдвинув какие-то новые предварительные «требования» для продолжения переговоров. Но время учит или, по крайней мере, должно учить и нас: сейчас время умных вооружений и интеллектуальных войн.

И мы должны отдавать себе отчет в том, что современная война, на самом деле, стала настоящим искусством.

И мы должны усвоить основы этого искусства и в очередной раз доказать миру, что можем показать, проявить себя не только в физической, как это было в древние и средние века, но и в современной интеллектуальной плоскости…