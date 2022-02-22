Кажется, совершенно напрасно власти Азербайджана надеются на то, что значительную часть армянского населения Карабаха удастся со временем превратить в обычных граждан Азербайджанской Республики. Год с лишним прошел после войны, но заявления лидеров тех, кто остался жить на территориях страны под контролем российских военных, не внушают абсолютно никакого оптимизма.

В воскресенье, 20 февраля в Ханкенди открыто звучали требования о «воссоединении с Арменией». Как сообщает Кавказский Узел, утром 20 февраля «представители властей Нагорного Карабаха и активисты по случаю 34-й годовщины «Арцахского движения» посетили Мемориальный комплекс в Степанакерте».

«Госминистр» Нагорного Карабаха Артак Бегларян на брифинге для журналистов отметил, что «20 февраля — день Возрождения Арцаха, и начала воссоединения с родиной».

«Думаю, после войны 2020 года значение этого дня гораздо более остро выражено в нашем сознании. Сейчас призыв «Возрождение Арцаха и присоединение к Армении» в конечном счете остается нашей целью, однако необходимо пройти промежуточные решения, в том числе международное признание независимости Арцаха. Но мы все должны осознать, что Арцах не может существовать без родины, и наоборот. Лишь после воссоединения с Арменией можно говорить о возрождении Арцаха», — сказал Бегларян.

«Сегодня наш долг, особенно после войны, восстановить и выразить нашу несгибаемую волю в нашей повседневной жизни, что было в начале «Арцахского движения» в 1988 году. Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, послать всему миру уникальный сигнал о том, что мы готовы до конца бороться за свою независимость», — заявил в свою очередь на брифинге «вице-спикер Национального собрания Нагорного Карабаха», представитель партии «Единая Родина» Гагик Багунц.

«Отказ от идеи «Миацум» привел нас к трагедии. Если бы мы не отошли от главной цели нашего освободительного движения, продолжали идти по пути воссоединения, то мы бы не стали игральной картой сверхдержав. На сегодня армянству необходимо объединиться и продолжать борьбу за справедливость — и мы не имеем права отступать, каким бы трудным и утомительным ни был наш путь», — заявил один из активистов карабахского движения Ашот Саргсян.

Куда дальше, спрашивается. Вот эти люди имеют сейчас власть в Карабахе, они обладают управленческими функциями при полном попустительстве «миротворцев». И они говорят о своих целях. Ясно, что эти субъекты никогда не станут убеждать простых армян Карабаха в возможности жить мирно в составе Азербайджана. И что получается? Тупик. Но надо же что-то делать, как-то менять эту ситуацию. Есть такое в планах у официального Баку? Есть ли у него возможности вмешиваться во что бы то ни было в этой части Азербайджана?

Своим мнением по этим вопросам поделился с # Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— У Азербайджана есть косвенные рычаги экономического воздействия на сепаратистов. И в целом хочу сказать, что в экономическом смысле у так называемого Нагорного Карабаха никакого будущего нет. То есть, у той территории, где сейчас размещены российские миротворцы.

И чтобы чисто административно воздействовать на сепаратистов у нас сейчас ресурсов никаких, конечно, нет, пока там стоит этот контингент. Вопрос этот будет решаться очевидно после 2025 года, или в 2025 году. Наша задача сейчас – усиливать, восстанавливать освобожденные территории. Естественно, в конечном счете армяне из числа тех, кто захотят остаться, должны будут полностью принять законодательство Азербайджана. Может быть, таковых будет немного. Это их дело.

Но кто не захочет, естественно, покинет Азербайджан. В принципе, такое отчасти уже происходит, если окинуть взглядом всю историю карабахского конфликта, развязанного Арменией. Поэтому в стратегическом плане это и будет основным итогом для нас.

Тактически сейчас они пытаются как-то уколоть Азербайджан, предпринимают шаги, раздражающие общественное мнение, но в стратегическом смысле всё это не будет иметь никакого значения. Как я сказал выше, армяне уже исчезают из региона. Они исчезли из Анатолии, исчезли из Нахчывана, исчезают из Карабаха, и исчезнут из самой Армении тоже, если будут продолжать такую политику.