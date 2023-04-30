Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

30-летний Дин в воскресенье одержал победу на тай-брейке со счетом 2,5-1,5 и стал первым обладателем шахматной «короны» в истории КНР.

Основная часть матча, проходившего в Астане, завершилась в ничью. Хотя Непомнящий вел в счете, досадная ошибка в 12-й партии позволила китайцу сравнять счет. По правилам матча его результат был определен в «быстрые шахматы».

Непомнящий второй раз проигрывает чемпионский матч. В 2021 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который был обладателем титула чемпиона с 2013 года. В прошлом году Карлсен отказался сражаться за звание.

Призовой фонд матча-2023 составлял 2 миллиона евро. Победитель получает 60%, проигравший — 40%. (moscowtimes.ru)