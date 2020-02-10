Впервые с октября стоимость биткоина превысила $10 тыс.

Курс биткоина преодолел отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года, пишет в воскресенье, 9 февраля, агентство Bloomberg.

Уточняется, что максимальная стоимость криптовалюты на бирже Bitstamp достигла $10 179, однако затем последовало незначительное снижение. Тем не менее 9 февраля курс продолжал превышать отметку в $10 тыс.

Данный скачок связан с готовностью инвесторов к рисковым сделкам на фоне сообщений о скором спаде эпидемии коронавируса в Китае и многообещающего второго этапа торговой сделки между КНР и США, считает аналитик Oanda Эд Мойя. (iz.ru)