Впервые с октября стоимость биткоина превысила $10 тыс.

Курс биткоина преодолел отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года, пишет в воскресенье, 9 февраля, агентство Bloomberg.

Уточняется, что максимальная стоимость криптовалюты на бирже Bitstamp достигла $10 179, однако затем последовало незначительное снижение. Тем не менее 9 февраля курс продолжал превышать отметку в $10 тыс.

Данный скачок связан с готовностью инвесторов к рисковым сделкам на фоне сообщений о скором спаде эпидемии коронавируса в Китае и многообещающего второго этапа торговой сделки между КНР и США, считает аналитик Oanda Эд Мойя. (iz.ru)

| 2020-02-10T00:24:38+00:00 10 февраля 2020, 07:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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