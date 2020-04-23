Возрожденная из пепла Турция — К 100-летию парламента

Турция, которую век назад считали развалившейся и подорванной, смогла выстоять, возродилась из пепла в самый трудный период своей истории. Современная Турция – сильное, динамично развивающееся государство, имеющее вес на мировой арене.

Как сообщает Анадолу, об этом заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, открывая внеочередное заседание, приуроченное к 100-летию со дня основания высшего законодательного органа.

Заседание под председательством Шентопа прошло в День национального суверенитета и детей.

Шентоп подчеркнул, что Великое национальное собрание Турции было создано 100 лет назад не вследствие Национально-освободительной борьбы турецкого народа, а являлось самим центром, «штабом» борьбы турецкого народа на свободу и независимость.

«Турция, где еще век назад не хватало йода для раненых солдат на фронте, сегодня оказывает медицинскую помощь странам, находящимся в беспомощном положении перед лицом пандемии», — сказал спикер парламента.

В Турции есть особый праздник, посвященный детям, который отмечается ежегодно 23 апреля. Этот день совпадает с началом работы первого созыва Великого национального собрания (парламент) в 1920 году в Анкаре.

По завещанию Ататюрка, который заявлял, что будущее нации закладывается в подрастающем поколении, в этот день взрослые на время оставляют свои места детям.