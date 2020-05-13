ВОЗ предупреждает – промедление не метод

Миссия ВОЗ, с 1 мая находящаяся в Таджикистане выступила с тревожными сообщениями. Первые итоги для страны, предпочитавшей слишком долго отнекиваться от наличия болезни, неутешительны. Таджикистан вошел в фазу распространения коронавируса по всей стране. Частота случаев COVID-19 показывает, что число зараженных удваивается каждые 3 дня. Об этом заявил глава миссии ВОЗ Патрик О’Коннор 12 мая на брифинге в Душанбе.

По его словам, нужно быть готовыми к худшему сценарию развития ситуации с коронавирусом в Таджикистане. «Пик заболевания впереди, количество заболевших растет», — цитирует представителя ВОЗ местное издание ASIA-Plus.

«Борьба с коронавирусом — это марафон, а не спринтерский забег», и нужно готовиться к тому, что мероприятия по контролю эпидемии будут продолжаться еще 12-18 месяцев, сказал О’Коннор.

На вопрос, верит ли ВОЗ статистике таджикского Минздрава, специалист ответил, что «ситуация меняется очень быстро, статданные могут задерживаться: информация проходит несколько уровней, пока доходит до Минздрава». При этом миссия ВОЗ пообещала изучить все факты смертей от пневмонии, о которых таджикистанцы сообщают на «народном» сайте kvtj.info.

А еще Патрик О’Коннор сообщил, что те меры, которые станет принимать Таджикистан, будут иметь воздействие на ситуацию не только во всей Центральной Азии, но и в Европе, передает «Ховар». Другими словами, если не взяться за дело строго, эта страна может превратиться в рассадник будущих очагов распространения вируса далеко за ее пределами.

Это вот и есть, скорее всего, результат ранее наплевательского отношения и сокрытия фактов распространения вируса. Ведь о первых выявленных случаях Таджикистан сообщил только 30 апреля — за день до прибытия миссии.

Ничуть не лучше, судя по сообщениям, и ситуация в Туркменистане, хотя тамошние власти с упорством достойным лучшего применения до сих пор твердят об отсутствии COVID-19 на территории республики.

Хотя, по сообщениям корреспондентов и источников Радио Азатлык, в Ашхабадскую инфекционную больницу из областных лечебных заведений поступают пациенты с COVID-19. Кроме того, в течение последних недель существенно увеличилось количество смертей. Официальных подтверждений происходящего госорганы Туркменистана конечно не дают.

Корреспонденты Азатлыка сообщают о резком увеличении смертей в Ашхабаде, отмечают, что морги переполнены. В течение нескольких недель растет количество новых захоронений на кладбищах и поминальных церемоний. «Работники кладбища в Чоганлы отмечают, что в последние пять недель увеличилось количество захоронений. Только на «русском» участке в среднем по 12 человек в день, на мусульманском — на порядок больше. Морги переполнены. Батюшки друг за другом отпевают. Мусульмане отказываются от вскрытий», — сообщил 12 мая корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Конкретную причину смерти родственникам врачи не называют, в большинстве случаев сообщая, что причина смерти «болезнь легких».

При этом Туркменистан не выполняет рекомендации ВОЗ, в том числе по соблюдению социального дистанцирования и защиты от инфицирования посредством ношения масок. Власти страны преследуют население за ношение медицинских масок в общественных местах и проводят многолюдные торжества.

И это при том, что Ашхабад тоже вроде бы находится в ожидании мониторинговой миссии ВОЗ. Предварительное согласие властей озвучено, но до сих пор ничего не известно о том, когда именно прибудут иностранные врачи в эту чересчур закрытую страну. В целом странная ситуация и непонятно, что с ней делать. Ведь как раз непризнание наличия инфекции может способствовать ее быстрому распространению. Таким образом, у Туркменистана гораздо больше шансов стать угрозой для соседних государств, чем у Таджикистана, где болезнь хотя бы официально признана.

Кстати, до Туркменистана из Азербайджана расстояние как рукой подать.