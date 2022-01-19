Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает вероятным появление новых вариантов коронавируса в условиях наблюдающегося быстрого распространения штамма «омикрон» в мире.

«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка ситуации исключительно важны», – приводит слова главы Всемирной организации здравоохранения ТАСС.

По мнению главы ВОЗ, если не изменить нынешнюю модель распределения вакцин от коронавируса в мире, то человечество может вступить «во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства». «Нам нужно обеспечить, чтобы мы делились существующими вакцинами на равноправной основе», – сказал Гебрейесус. По его словам, в условиях распространения омикрона-штамма прививки «важны более чем когда либо». Хотя «вакцины, возможно, менее эффективны в предотвращении заражения и распространения «омикрона», чем это было в отношении предыдущих вариантов, они все еще исключительно хорошо предотвращают серьезное заболевание и смерть», – констатировал гендиректор.

Он также отметил, что утверждения о легком течении болезни при «омикроне» ошибочны. По словам главы ВОЗ, этот штамм также приводит к госпитализациям и летальным исходам.