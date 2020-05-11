ВОЗ предупредила страны, смягчающие карантинный режим

Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек.

Как передает РИА Новости, об этом на брифинге 11 мая заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 4 миллионов заражений COVID-19», — сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что многие страны уже начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с COVID-19. По его мнению, такие действия должны быть постепенными, с учетом развития ситуации с пандемией в каждой отдельной стране.

| 2020-05-11T20:34:26+00:00 11 мая 2020, 21:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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