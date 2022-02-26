Подразделения Вооруженных сил России получили приказ о продолжении наступления по всем направлениям на Украине после отказа Киева от мирных переговоров, сообщали в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», — говорится в сообщении (aif. ru)