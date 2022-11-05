Невероятный праздник фанатам культового певца Фредди Меркьюри и группы Queen устроили компании 33 EVENT и ShowTime booking — впервые в Баку было представлено Queen show Марка Мартела.

Как сообщает #, концерт состоялся во Дворце Гейдара Алиева и прошел с невероятным успехом. Публика ликовала — если закрыть глаза, то казалось, что на сцене поет действительно он, легендарный певец всех времен и народов — Фредди Меркьюри.

Неслучайно Мартел удостоился в музыкальном мире титула «вокальный двойник Фредди Меркьюри». Один в один по голосу, да и манеры Меркьюри Мартел смог освоить в абсолютном совершенстве.

Что говорить, если сама Селин Дион плачет, слушая Марка Мартела!

Некоторые зрители в Баку также едва сдерживали свои эмоции. «Я не могу поверить — это чудо, это голос Фредди», — говорит девушка по имени Наргиз.

«О ком вы думаете в первую очередь, говоря о Queen?», — будоражит публику Марк Мартел.

«Фредди», — отвечает хором весь зал!

Поддерживая ликование, вокальный двойник легенды продолжает:

«Конечно, Фредди. Он причина того, что я здесь и вы — тоже», — бросает Мартел зрителям.

Певец не скрывал своего восторга:

«Я вам честно скажу — вы отменная публика, вы знаете наизусть все песни, вы поете со мной в унисон, вы — невероятные»!

Подошел час для «Богемской рапсодии». Весь зал в огоньках, которые излучают фонарики мобильных телефонов, зал поет, заглушая певца на сцене. Непередаваемая атмосфера, и, бесспорно, одно из лучших шоу в Баку.

«Он ушел таким молодым от нас, но так много нам оставил», — говорит со сцены Марк. Публика взрывается аплодисментами.

До конца вечера прозвучали и остальные хиты, без которых невозможно представить творчество Queen. Нет, даже больше. Без которых, невозможно представить современную музыку. Потому что Фредди Меркьюри — это навсегда.

Воодушевленный Баку и бакинцами, Марк Мартел написал после концерта в своем Instagram:

«Баку покорил меня. Я не шучу, это одна из самых громких поющих публик за последнее время. Зал пел со мной все песни Фоедди! Мне подарили много цветов и потрясающий портрет во время исполнения Somebody To Love. Я на сто процентов уверен, что вернусь сюда снова. Спасибо, леди и джентельмены из Азербайджана, за незабываемый заключительный вечер моего тура!».