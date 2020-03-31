Военный впервые умер в США от коронавируса

Американский военный скончался после заражения коронавирусом. Это первый случай летального исхода в военном сообществе в стране, рассказал глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, военный умер 28 марта, через неделю после того, как его госпитализировали в Нью-Джерси с вирусом.

«Это тяжелая потеря для нашего военного сообщества», — отметил Эспер.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По последним данным, в США выявили более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,9 тыс. человек.(Газета.Ru)

| 2020-03-31T10:48:40+00:00 31 марта 2020, 12:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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