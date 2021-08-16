Военные США в понедельник приостановили вылеты с целью эвакуации людей из аэропорта Кабула, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на представителей Пентагона.

Как отмечается в публикации, американские военные приняли данное решение в свете того, что ранее не менее пяти человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолеты. Пока не уточняется, когда могут возобновить полеты.

Боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.(ТАСС)