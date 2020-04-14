Во Франции режим самоизоляции продлили до 11 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая, сообщает «Интерфакс».

Он отметил в ходе телеобращения, что такие меры позволяют «действовать эффективно».

«Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил», — добавил президент Франции.

После 11 мая, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов — возобновление работы учебных заведений.

| 2020-04-13T23:44:48+00:00 14 апреля 2020, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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