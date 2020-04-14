Во Франции режим самоизоляции продлили до 11 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая, сообщает «Интерфакс».

Он отметил в ходе телеобращения, что такие меры позволяют «действовать эффективно».

«Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил», — добавил президент Франции.

После 11 мая, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов — возобновление работы учебных заведений.