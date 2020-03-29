Во Франции от коронавируса умерла испанская принцесса

Во Франции от коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза из династии Пармских Бурбонов, сообщает Рен.ТВ.

Отмечается, что 86-летняя принцесса умерла в Париже, а похороны 27 марта состоялся в Мадриде. Король Фелипе IV и королева Летиция также проверились на COVID-19, однако их тесты оказались отрицательными.

Принцесса Мария Тереза, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, родилась в 1933 году в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон. Из-за политических взглядов (поддерживала социалистическую монархию) ее прозвали «красной принцессой».

Смерть Марии Терезы Бурбон-Пармской стала первой смертью представителя европейской королевской династии, вызванной коронавирусом.